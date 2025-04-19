В школах будет единое расписание уроков. Минпросвещения завершает разработку стандартов

С 1 сентября в российских школах вводится единое расписание уроков. Министерство просвещения завершает разработку стандартов, которые призваны унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников. Наряду с этим обсуждаются меры по сокращению количества контрольных работ и введению ежедневной зарядки в школах.

С началом нового учебного года все российские школы перейдут на унифицированное расписание. Министерство просвещения завершает подготовку к внедрению общих стандартов, которые охватят структуру учебного дня, планирование предметов и число проверочных мероприятий.

Единое расписание

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России начнет действовать единое расписание уроков.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — рассказал Кравцов РИА Новости.

Нововведение предполагает унификацию штатных расписаний: школы будут обязаны соблюдать утвержденную структуру учебного дня.

По словам министра, это обеспечит прозрачность в определении педагогической нагрузки, количества уроков и состава классов.

Других подробностей о едином школьном расписании РИА Новости не привело.

Дополнительно с осени внедрят единое планирование по всем школьным предметам. Минпросвещения также установило лимит на контрольные и проверочные работы — не более 10% от общего числа уроков по каждой дисциплине. В эту норму включены и всероссийские проверочные работы. Ожидается, что это снизит долю формализованного контроля и сократит стресс учащихся.

Нагрузка на школьников

Госдума и правительство в 2025 году планировали включить вопрос учебной нагрузки на школьников в число приоритетов в работе. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял со ссылкой на экспертов, что 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения.

«Все это сказывается на их здоровье», — считает Володин.

По словам спикера, дети проводят за учебой в среднем от восьми до десяти часов в день. Родители называют такой режим чрезмерным, а школьникам не хватает времени на отдых, хобби и живое общение.

Среди факторов, усиливающих перегрузку, указаны сложные учебные программы, факультативные занятия, индивидуальные проекты, объемные домашние задания, необходимость готовиться к экзаменам, а также учебные дни по субботам.

Зарядка как часть образовательного режима

На фоне обсуждения вопросов здоровья и физической активности депутат Госдумы Георгий Арапов («Новые люди») предложил ввести в школах ежедневную утреннюю зарядку продолжительностью 10–15 минут перед первым уроком. С обращением он выступил в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По мнению Арапова, даже наличие трех уроков физкультуры в неделю не гарантирует полноценного физического развития. Он обратил внимание на ежегодный рост числа детей с избыточным весом.

В ряде регионов практика утренней зарядки уже реализуется, однако она не закреплена в федеральных санитарных правилах. Депутат настаивает, что реализация этой инициативы не требует бюджетного финансирования и способствует формированию у школьников полезных привычек.