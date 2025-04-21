Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина публично остригла волосы бывшей подруге за роман с ее мужем

В Бразилии женщина подкараулила бывшую подругу и остригла ей волосы из мести

В Бразилии женщина решила отомстить бывшей подруге за роман с ее мужем и публично унизила ее. Об этом сообщает Need To Know.

Все произошло в муниципалитете Позу-Алегри, к северу от Сан-Паулу, 5 апреля. Судя по кадрам, женщина набросилась на соперницу посреди улицы и стала ее бить, а затем достала ножницы и искромсала волосы девушки. Нападавшая отрезала их почти под корень и перешла на одежду жертвы, не переставая наносить удары, а в конце концов заставила пострадавшую идти домой полуголой.

Снятое очевидцами видео стало вирусным в соцсетях, после чего полицейские приступили к расследованию инцидента. Выяснилось, что недавно героиня ролика проверила телефон своего партнера, поняла, что у него был роман с ее подругой, и придумала план мести. Многие интернет-пользователи осудили нападавшую, считая, что вместо этого она должна была «наказать» своего возлюбленного.

Ранее беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами