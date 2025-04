Женщина публично остригла волосы бывшей подруге за роман с ее мужем

В Бразилии женщина решила отомстить бывшей подруге за роман с ее мужем и публично унизила ее. Об этом сообщает Need To Know.

Все произошло в муниципалитете Позу-Алегри, к северу от Сан-Паулу, 5 апреля. Судя по кадрам, женщина набросилась на соперницу посреди улицы и стала ее бить, а затем достала ножницы и искромсала волосы девушки. Нападавшая отрезала их почти под корень и перешла на одежду жертвы, не переставая наносить удары, а в конце концов заставила пострадавшую идти домой полуголой.

Снятое очевидцами видео стало вирусным в соцсетях, после чего полицейские приступили к расследованию инцидента. Выяснилось, что недавно героиня ролика проверила телефон своего партнера, поняла, что у него был роман с ее подругой, и придумала план мести. Многие интернет-пользователи осудили нападавшую, считая, что вместо этого она должна была «наказать» своего возлюбленного.

Ранее беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем.