Беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем

Беременная хабаровчанка избила девушку, которую считала любовницей мужа, а затем сама пострадала от его рук. Об этом сообщает Baza.

Инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения, произошел 18 апреля на территории ЖК «Вершины». Судя по кадрам, женщина в белом костюме набросилась на девушку, которая сидела на скамейке рядом с мужчиной, повалила ее на землю и принялась избивать ногами и руками. Она неоднократно наносила потерпевшей удары в область живота и головы, не позволяя той подняться на ноги. Когда жертве все же удалось сделать это, женщина догнала ее и вновь стала бить ногой по голове. В результате врачи выявили у пострадавшей многочисленные ушибы и подозрение на перелом носа.

Как стало известно, за избиением наблюдал муж нападавшей, минутой ранее общавшийся с жертвой, но он не стал вмешиваться в потасовку. По данным местных СМИ, пара ждет ребенка, однако той же ночью будущий отец избил свою беременную жену. Она подозревала его в измене, так как муж часто посещал пункт выдачи заказов, где работает девушка, однако любовных отношений между ними не было. В полиции уже знают о произошедшем.

Ранее 33-летний петербуржец приревновал жену к 79-летнему мужчине и напал на него с кулаками.