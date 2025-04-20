Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем

В Хабаровске беременная женщина жестоко избила предполагаемую соперницу
close
Telegram-канал «Baza»

Беременная хабаровчанка избила девушку, которую считала любовницей мужа, а затем сама пострадала от его рук. Об этом сообщает Baza.

Инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения, произошел 18 апреля на территории ЖК «Вершины». Судя по кадрам, женщина в белом костюме набросилась на девушку, которая сидела на скамейке рядом с мужчиной, повалила ее на землю и принялась избивать ногами и руками. Она неоднократно наносила потерпевшей удары в область живота и головы, не позволяя той подняться на ноги. Когда жертве все же удалось сделать это, женщина догнала ее и вновь стала бить ногой по голове. В результате врачи выявили у пострадавшей многочисленные ушибы и подозрение на перелом носа.

Как стало известно, за избиением наблюдал муж нападавшей, минутой ранее общавшийся с жертвой, но он не стал вмешиваться в потасовку. По данным местных СМИ, пара ждет ребенка, однако той же ночью будущий отец избил свою беременную жену. Она подозревала его в измене, так как муж часто посещал пункт выдачи заказов, где работает девушка, однако любовных отношений между ними не было. В полиции уже знают о произошедшем.

Ранее 33-летний петербуржец приревновал жену к 79-летнему мужчине и напал на него с кулаками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами