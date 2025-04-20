Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гарварде опровергли заявление представителя администрации Трампа

WP: в Гарварде отвергли попытку объяснить письмо из Белого дома ошибкой
close
Depositphotos

Руководство Гарвардского университета отвергло попытку объяснить письмо из Белого дома с требованием изменить внутреннюю политику этого частного вуза ошибкой. Опровержение опубликовало издание The Washington Post.

«Даже если письмо было направлено по ошибке, действия, предпринятые правительством на этой неделе, имеют реальные последствия для студентов, пациентов, сотрудников и положения американского высшего образования в мире», — подчеркнули в университете.

До этого издание The New York Times сообщило, что администрация Трампа могла направить скандальное письмо в Гарвард по ошибке. Источники издания подчеркивали, что письмо было подлинным, однако не авторизованным, и могло быть направлено преждевременно.

Письмо было направлено в один из самых престижных вузов США еще 11 апреля и положило начало масштабному противостоянию между частным вузом и Вашингтоном.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами