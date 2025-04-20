В Гарварде опровергли заявление представителя администрации Трампа

Руководство Гарвардского университета отвергло попытку объяснить письмо из Белого дома с требованием изменить внутреннюю политику этого частного вуза ошибкой. Опровержение опубликовало издание The Washington Post.

«Даже если письмо было направлено по ошибке, действия, предпринятые правительством на этой неделе, имеют реальные последствия для студентов, пациентов, сотрудников и положения американского высшего образования в мире», — подчеркнули в университете.

До этого издание The New York Times сообщило, что администрация Трампа могла направить скандальное письмо в Гарвард по ошибке. Источники издания подчеркивали, что письмо было подлинным, однако не авторизованным, и могло быть направлено преждевременно.

Письмо было направлено в один из самых престижных вузов США еще 11 апреля и положило начало масштабному противостоянию между частным вузом и Вашингтоном.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.