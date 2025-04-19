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МВД США могло направить скандальное письмо в Гарвард по ошибке

NYT: администрация Трампа могла направить скандальное письмо в Гарвард по ошибке
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Nathan Howard/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа могла направить скандальное письмо с требованием о пересмотре внутренней политики Гарвардского университета по ошибке. Об этом пишет издание The New York Times.

Представитель целевой группы администрации Трампа по борьбе с антисемитизмом в обращении к университету сообщил, что письмо с требованиями было отправлено без разрешения, однако оно было подлинным. На это в Гарварде возразили, указав, что письмо было подписано тремя высокопоставленными чиновниками одновременно.

Письмо было направлено в один из самых престижных вузов США еще 11 апреля и положило начало масштабному противостоянию между частным вузом и Вашингтоном.

15 апреля президент США Дональд Трамп написал, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

17 апреля МВД США пригрозило Гарварду запретом на прием иностранных студентов. 18 апреля администрация Трампа потребовала от Гарварда раскрыть иностранное финансирование за 10 лет.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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