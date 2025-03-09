В Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа

В Канаде стали продавать ящики с 1461 банкой пива, чтобы пережить второй срок президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Авторы этой идеи из пивоварни Moosehead предложили клиентам выпивать каждый день по одной банке пива, чтобы справиться с неописуемыми эмоциями.

«Если начало 2025 года чему-то и научило нас, так это тому, что для того, чтобы пережить четыре года политической неопределенности, потребуется решимость, — и что может помочь переживать это каждый день лучше, чем настоящее канадское пиво», — говорится на сайте пивоварни.

«Президентский пакет» пива можно будет приобрести в провинциях Онтарио, Нью-Брансуик и Новая Шотландия в Канаде за 3,5 тыс. канадских долларов или 2,4 тыс. долларов США.

7 марта Трамп снова выступил с угрозами в адрес Канады после ввода пошлин в размере 25% на почти весь экспорт страны в США. Теперь намерен ввести пошлины на канадскую молочную продукцию и древесину.

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