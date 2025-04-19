Москва 19 апреля обновила температурный рекорд

Москва побила очередной температурный рекорд. Новый показатель составил + 24,2°С 19 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Поскольку температура в Москве продолжает буйствовать в апреле, только что установлен очередной рекорд для 19-го числа — 24,2 градуса тепла. А до этого в 1973 году было +23,6°С, то есть 52 года тому назад»‎, — сказал специалист.

По словам метеоролога, 20 апреля возможен новый рекорд тепла в российской столице. Вильфанд также отметил, что средняя суточная температура в городе составляет +17,7°С, что характерно по климату для середины июня.

16 апреля воздух в Москве прогрелся до +21,2°С. Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Москва побила 100-летний рекорд температуры для этого дня. В прошлый раз так тепло 16 апреля было только в 1920 году.

14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Ранее жителям Урала и Сибири предрекли «несладкую» погоду.