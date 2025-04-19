Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москва 19 апреля обновила температурный рекорд

Синоптик Вильфанд: новый рекорд температуры в Москве составил + 24,2°С
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва побила очередной температурный рекорд. Новый показатель составил + 24,2°С 19 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Поскольку температура в Москве продолжает буйствовать в апреле, только что установлен очередной рекорд для 19-го числа — 24,2 градуса тепла. А до этого в 1973 году было +23,6°С, то есть 52 года тому назад»‎, — сказал специалист.

По словам метеоролога, 20 апреля возможен новый рекорд тепла в российской столице. Вильфанд также отметил, что средняя суточная температура в городе составляет +17,7°С, что характерно по климату для середины июня.

16 апреля воздух в Москве прогрелся до +21,2°С. Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Москва побила 100-летний рекорд температуры для этого дня. В прошлый раз так тепло 16 апреля было только в 1920 году.

14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Ранее жителям Урала и Сибири предрекли «несладкую» погоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами