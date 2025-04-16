Среда в Москве побила 100-летний рекорд температуры для 16 апреля

Леус: среда стала самым теплым 16 апреля в Москве за всю историю наблюдений

Среда стала самым теплым 16 апреля в Москве за всю историю наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, в Москве сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14 часам температура достигла отметки в +21,2°С, что на 0,2°С выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года», — написал специалист.

Леус добавил, что точное значение нового рекорда можно будет узнать только после 21:00 мск. По его словам, тогда будут сняты показания с максимальных термометров.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на неделе в Москве ожидается экстремально теплая погода. По его словам, в этот период могут быть преодолены рекордные значения.

До этого Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в центре европейской части России достигнет июньских значений. Специалист отметил, что в апреле до сих пор не установилась апрельская погода.

Ранее москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае.