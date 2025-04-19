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Жителям Урала и Сибири предрекли «несладкую» погоду

Синоптик Вильфанд пообещал жителям Урала и Сибири «несладкую» погоду
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Александр Кряжев/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Урала и Сибири «несладкую» погоду. Его слова приводит «Интерфакс».

«Там была июльская температура, за 30 градусов переваливала. Сейчас там значительное понижение, температура будет ниже нормы на 4-8 градусов», — рассказал синоптик.

Сообщается, что дневная температура на Урале и в Сибири будет составлять 5-8℃, а ночная опустится до -8℃. Во многих регионах ожидаются сильные ветра, дожди и мокрый снег. В высокогорьях Алтая скорость ветра будет достигать 35 м/с. Особенно сильные осадки ожидаются в Хакасии, Томской и Свердловской областях, а также Красноярском крае.

Одновременно в Самарской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Кировской областях ожидается температура на 6-8℃ выше нормы — вплоть до 25℃.

До этого Вильфанд сообщил, что в Москву с 23 апреля придет резкое похолодание.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве ожидаются четыре температурных рекорда подряд.

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