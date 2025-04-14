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Москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае

Синоптик Шувалов: в мае на Москву обрушится внезапное похолодание
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В этом году жителей столицы ожидает еще одна волна серьезного похолодания – она прогнозируется на май. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в пресс-центре НСН.

По словам синоптика, серьезное похолодание точно будет, но определить его параметры пока сложно, в том числе и период длительности похолодания – он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. Он напомнил, что в прошлом году, к примеру, в столице выпал снег 8 мая.

«Сейчас можно говорить только о том, что похолодание обязательно будет. Волны тепла и холода становятся точно известны за пять-семь дней до появления», — пояснил Шувалов.

Напомним, сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы москвичам можно ожидать по-летнему теплую погоду. По его словам, столбик термометра поднимется на 6—8°C выше нормы, температура будет равна показателям июня.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде.

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