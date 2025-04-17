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Ребенок получил огнестрельное ранение, оставшись в машине отца

В Бору мальчик попал в больницу с ранением после того, как остался один в машине
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Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области выясняют обстоятельства, при которых ребенок получил травмы. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Бору. Как рассказал отец десятилетнего пострадавшего, семья ехала на дачу, но по пути они решили купить что-то в магазине. Родители и сестра ребенка ушли за покупками, мальчик тем временем остался в машине.

Спустя некоторое время ребенок прибежал к родителям с окровавленной рукой. В результате школьник попал в больницу с огнестрельным ранением.

Глава семьи заявил, что в машине у него не было оружия, соответствующую информацию полицейские подтвердили во время осмотра. Каких-либо подозрительных вещей специалисты также не обнаружили.

«Однако, предположительно, на мужчину зарегистрировано два пистолета и ружье», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее россиянин, «ради забавы» обстрелявший детский сад, получил срок.

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