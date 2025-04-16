Россиянин, «ради забавы» обстрелявший детский сад, получил срок

В Коми огласили приговор местному жителю, который открыл стрельбу по окнам детского сада из пневматического пистолета. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, весной 2024 года 20-летний житель Печор несколько раз выстрелил по окнам детского сада из пневматического пистолета. Мужчина признался, что находился у себя дома и сделал это ради забавы. В результате инцидента никто из детей и сотрудников детского сада не пострадал, однако они были напуганы стрельбой. Кроме того, поврежденным оказалось окно в одной из групп дошкольного учреждения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Приговором суда молодому человеку был назначено наказание в виде 3,5 года колонии, осужденный попытался оспорить приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина ранил человека, стреляя с балкона по воробьям. Пострадавшая рассказала, что шла с сестрой по улице, когда почувствовала резкую боль в ноге. Оказалось, что в нее попала металлическая пуля из пневматического ружья. Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Он заявил, что целился в сидящую на заборе птицу, но попал в ногу проходившей неподалеку девушки.

Ранее в Люберцах подросток выстрелил из пистолета в лицо сверстнику во время драки.