В Бруклине инвалид разбогател на судебных исках против местных предприятий

Инвалид получил десятки тысяч долларов на судебных исках против местных компаний

Парализованный мужчина из Бруклина заработал десятки тысяч долларов в результате судебных разбирательств с компаниями, якобы не соблюдающими стандарты закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA). Об этом сообщает New York Post.

С 2018 года инвалид-колясочник Джослин Пьер подал 113 федеральных исков против ресторанов, аптек, магазинов и даже благотворительной организации за то, что они якобы не обеспечивают инвалидам доступ к своим заведениям.

В каждом из случаев адвокаты мужчины предлагали сторонам урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Согласно судебным документам, в настоящий момент большинство дел урегулировано, однако 35 исков остаются в работе.

Одна пиццерия подала ответный иск. В компании заявили, что на полученные деньги со всех закрытых дел истец приобрел красный Mercedes, а также переехал в элитный дом в Бруклине.

«Адвокат-ответчик намеренно подавал жалобы на любой ресторан с видеокамерами спустя годы после подачи жалобы, чтобы гарантировать удаление записи и лишить стороны какой-либо защиты», — говорится в заявлении.

Ранее в США мужчина подал в суд на авиакомпанию из-за тележки с напитками, раздавившей ему ногу.