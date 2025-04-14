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Пассажир судится с авиакомпанией после того, как тележка с напитками раздавила ему ногу

Американец получил травму из-за тележки для обслуживания и потребовал компенсацию
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Американец, ногу которому в момент приземления самолета раздавила тележка с напитками, судится с авиакомпанией Republic Airways. Об этом пишет New York Post.

Согласно поданному иску, инцидент произошел в июне 2023 года, когда прилетевший из Бостона самолет совершал посадку в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Далтон Сим сидел в своем кресле, и его правая нога была выставлена в проход. После того, как борт снизился и стал сбрасывать скорость, тележка с напитками помчалась по проходу и наехала на ногу Далтона, раздавив ее о подлокотник сиденья перед ним.

54-летний истец заявил, что полученная в самолете травма ноги «изменила его жизнь», и обвинил в произошедшем бортпроводников, которые не смогли закрепить тележку и позволили ей выкатиться в проход. Мужчина, получивший «многочисленные инвалидизирующие переломы и глубокую рану, которая потребовала месяцев интенсивного лечения», попросил возмещения неуказанного ущерба.

Republic Airways не ответила на запрос о комментарии.

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