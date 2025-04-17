Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Христиане отмечают Великий четверг

Христиане отмечают Чистый четверг в 2025 году 17 апреля
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Во всем мире 17 апреля христиане отмечают Великий (Страстной или Чистый) четверг.

Этот день считается временем физического и духовного очищения. Верующие вспоминают о Тайной вечери и активно готовятся к празднику Воскресения Христова.

Чистый четверг связан с евангельскими событиями, которые происходили в Иерусалиме незадолго до распятия Иисуса, рассказал «Газете.Ru» историк Егор Шмычков. Именно в четверг Спаситель собрал своих учеников на Тайную вечерю. Это было не просто трапезой: тогда Христос установил таинство Евхаристии и причастил апостолов хлебом и вином, символизирующими его тело и кровь. Еще одна евангельская история во многом объясняет, почему в русском языке укоренилось название «Чистый четверг». Во время Тайной вечери Иисус, проповедуя смирение и служение ближнему, омыл ноги своим ученикам.

В Чистый четверг принято начинать готовить еду, которой верующие будут разговляться на Пасху. Традиционно в этот день красят яйца и пекут куличи.

Ранее россиянам назвали допустимое количество кулича на Пасху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами