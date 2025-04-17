Христиане отмечают Великий четверг

Во всем мире 17 апреля христиане отмечают Великий (Страстной или Чистый) четверг.

Этот день считается временем физического и духовного очищения. Верующие вспоминают о Тайной вечери и активно готовятся к празднику Воскресения Христова.

Чистый четверг связан с евангельскими событиями, которые происходили в Иерусалиме незадолго до распятия Иисуса, рассказал «Газете.Ru» историк Егор Шмычков. Именно в четверг Спаситель собрал своих учеников на Тайную вечерю. Это было не просто трапезой: тогда Христос установил таинство Евхаристии и причастил апостолов хлебом и вином, символизирующими его тело и кровь. Еще одна евангельская история во многом объясняет, почему в русском языке укоренилось название «Чистый четверг». Во время Тайной вечери Иисус, проповедуя смирение и служение ближнему, омыл ноги своим ученикам.

В Чистый четверг принято начинать готовить еду, которой верующие будут разговляться на Пасху. Традиционно в этот день красят яйца и пекут куличи.

Ранее россиянам назвали допустимое количество кулича на Пасху.