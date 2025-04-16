Россиянам назвали допустимое количество кулича на Пасху

Врач Соломатина: на Пасху следует съедать не более 100-200 г кулича

Здоровому человеку можно есть на Пасху любые куличи — сладкие, с изюмом или орехами, но в умеренном количестве. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Оптимальная порция угощения, по ее словам, — 100-200 г.

«А тем, кто боится поправиться, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или диабетом, советую пробовать чисто символически. Либо делать кулич из других ингредиентов, например, заменить пшеничную муку на цельнозерновую, вместо сахара добавить стевию или яблочное пюре», — посоветовала специалист.

Что касается яиц, следует ограничиться двумя, добавила Соломатина.

До этого эксперты объяснили, как выбрать хороший готовый кулич к Пасхе. По их словам, следует ориентироваться на свежесть изделия, его состав, вес и внешний вид. Лучше отказаться от куличей с консервантами, которые могут храниться по полгода.

Специалисты также предостерегли от покупки куличей, на упаковке которых не указан состав. Аллергикам они порекомендовали обратить внимание на наличие в изделии орехов, молочных продуктов.

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