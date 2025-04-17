17 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 апреля свой профессиональный праздник отмечают в России ветераны МВД, а в мире празднуют День денег. У православных сегодня один из важнейших дней подготовки к Пасхе — Чистый четверг, когда принято устраивать большую предпраздничную уборку и печь куличи. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 апреля

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

Неофициальный профессиональный праздник, посвященный ветеранам МВД России. Он был учрежден в честь 20-летия создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, и отмечается с 2011 года, но не закреплен на государственном уровне. В этот день принято поздравлять вышедших на пенсию и уволенных в запас сотрудников МВД, а также ветеранов боевых действий, служивших в органах внутренних дел. В Москве традиционно возлагают венки к памятнику сотрудникам внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, на Трубной площади.

Международный день денег

Точно неизвестно, кто именно учредил этот праздник, однако сегодня он считается всемирным. К этой дате школы и вузы приурочивают мероприятия по повышению финансовой грамотности, а музеи проводят тематические экскурсии. Цель даты — не только подчеркнуть важность денег, но дать повод задуматься — какую роль они играют в вашей жизни, как именно вы их зарабатываете и не стали ли вы их рабом.

Всемирный день гемофилии

Эта дата призвана привлечь внимание к людям, страдающим от проблем свертываемости крови. Еще недавно этот недуг считался смертельным. Небольшие повреждения кожи вызывали неукротимые кровотечения. Как правило, больные погибали еще в детстве. Сегодня благодаря лекарственной терапии люди с гемофилией могут вести полноценную жизнь. Праздник отмечается при поддержке Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения.

Акция «Марш парков»

В 1995 году Россия впервые присоединилась к международной общественной акции «Марш парков». Ее задача — привлечь внимание людей к важности сохранения заповедников, природных парков, заказников, а также других особо охраняемых природных территорий. 17 апреля в заповедниках проходят дни открытых дверей, различные познавательные мероприятия и мастер-классы.

close Международная акция «Марш парков» в столичном парке «Сокольники», 1998 г. Алексей Панов/ИТАР-ТАСС

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 апреля в других странах

День эспрессо — Италия. В этой стране — настоящий культ эспрессо. Ароматный, крепкий, тягучий напиток изобрели итальянцы. Его пьют в любое время дня, отдельно от приемов пищи. Этот праздник — отличный повод побаловать себя чашечкой кофе.

День сырных шариков — США. Американцы обожают сырные шарики. Основные ингредиенты этого блюда — сыр чеддер, сливочный сыр, зеленый лук и специи. Ингода шарики посыпают орехами пекан. 17 апреля в США принято готовить сырные шарики дома, обедать ими в кафе, угощать друзей и знакомых.

День независимости — Сирия. Это один главных государственных и национальных праздников в стране. Его второе название — День эвакуации. Праздник учрежден в честь 17 апреля 1946 года, когда оккупационные французские войска покинули Сирию и она обрела свободу.

Религиозные праздники 17 апреля

Великий четверг Страстной седмицы (Чистый четверг)

Великий или, как его еще называют, Чистый четверг выпадает в 2025 году на 17 апреля. Это четвертый день Страстной недели, когда христиане вспоминают несколько важнейших библейских событий. В Великий четверг Иисус пригласил апостолов на Тайную вечерю, во время которой установил таинство Евхаристии причастия. А еще в этот день Иуда совершает предательство. Он приводит к Мессии римских легионеров, и те заключают Христа под стражу.

На Руси в Чистый четверг полагалось тщательно убирать перед Пасхой весь дом и ходить в баню самому — отсюда и народное название этого дня. Также в последний четверг перед Пасхой хозяйки пекли куличи, протирали творог для творожной пасхи, красили яйца.

Страстная неделя Великого поста в 2025 году: традиции и значение каждого дня Страстная неделя — один из важнейших периодов календаря православных верующих, когда вспоминаются... 15 апреля 14:26

close Христос умывает ноги Петру (Джотто, фреска в капелле Скровеньи) Wikimedia Commons

День памяти преподобного Иосифа Песнописца

Этот святой родился в Сицилии в семье благочестивых христиан. Вдохновленный их примером, Иосиф решил посвятить себя Богу и в 15 лет ушел в монастырь. Со временем он был посвящен в сан пресвитера. На долю преподобного Иосифа выпало множество испытаний. В период иконоборческих гонений его схватили и заключили в темницу. На протяжении шести лет он мужественно переносил все лишения. В рождественскую ночь 820 года ему явилось видение святителя Николая Мирликийского, после чего по преданию оковы спали с него, двери темницы открылись и Иосиф оказался на свободе. Второй раз святой пострадал от ереси при императоре Феофиле. Несмотря на все испытания он дожил до глубокой старости.

День памяти Иконы Богородицы «Геронтисса»

Точных данных, как именно возникла Икона Богородицы «Геронтисса» нет. Согласно преданию, в 1361 году ее передал в греческий монастырь Пантократор император Византии Алексей I Комнин. С этим святым образом связано множество чудес. Так, например, в XVII веке во время сильного голода из кувшина в кладовой стал литься елей. С давних времен прихожане получали у иконы исцеление от различных болезней. Списки образа разошлись по всему православному миру.

Православная церковь 17 апреля чтит память: * преподобного Георгия, иже в Малеи;

* преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах;

* преподобного Зосимы Ворбозомского;

* преподобного Зосимы Палестинского, обретшего прп. Марию Египетскую в пустыне Иорданской;

* мучениц Фервууфы девы, сестры и рабыни ее;

* преподобномучеников Вениамина (Кононова), архимандрита и Никифора (Кучина); священномученика Николая (Караулова); преподобномученицы Марии Гатчинской; священномученика Иоанна Вечорко; мученика Иоанна Колесникова.



Католическая церковь 17 апреля вспоминает:



* святую Катери Текаквиту;

* Папу Римского Аникета.

Народные праздники и приметы 17 апреля

Иосиф Песнопевец

С давних времен православная церковь чтит память преподобного Иосифа Песнопевца. С именем этого святого в народе связано много примет и традиций. Именно в день памяти преподобного Иосифа в полях начинали петь сверчки. Из теплых краев прилетали журавли. Считалось, что это окончательно дает зиме от ворот поворот, и крестьяне принимались готовиться к лету.

В этот день было принято лечить больную спину необычным методом. Увидев журавля в первый раз, полагалось тут же лечь на землю и семь раз перевернуться с одного бока на другой.

close Иосиф Песнопевец Wikimedia Commons

Приметы

Если на кустах ольхи много «сережек» — урожай овса будет очень богатым.

Ольха выпустила листья, а береза еще не успела — лето будет дождливым.

Птицы громко запели — весна будет теплой.

Низкие, тяжелые облака — к сильному похолоданию.

Какие исторические события произошли 17 апреля

1610 год — английский исследователь Генри Гудзон вышел в плавание: вскоре он откроет Гудзонов залив.



— английский исследователь Генри Гудзон вышел в плавание: вскоре он откроет Гудзонов залив. 1722 год — по повелению Петра I обладатели бород в Российской империи начали платить ежегодную подать в размере 50 рублей.



— по повелению Петра I обладатели бород в Российской империи начали платить ежегодную подать в размере 50 рублей. 1875 год — британский полковник Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру снукер.



— британский полковник Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру снукер. 1877 год — Лев Толстой завершил роман «Анна Каренина».



— Лев Толстой завершил роман «Анна Каренина». 1919 год — во Франции установили 8-часовой рабочий день.



— во Франции установили 8-часовой рабочий день. 1964 год — в США начали производить знаменитый автомобиль Ford Mustang.



— в США начали производить знаменитый автомобиль Ford Mustang. 1970 год — Пол Маккартни издал первый сольный альбом.



— Пол Маккартни издал первый сольный альбом. 2011 год — на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Игра престолов».

Дни рождения и юбилеи 17 апреля

В 1598 году родился Джованни Баттиста Риччоли — итальянский астроном, один из первых составителей карты Луны.



— итальянский астроном, один из первых составителей карты Луны. В 1812 году родился Анатолий Демидов — русский и французский меценат, путешественник, предприниматель.



— русский и французский меценат, путешественник, предприниматель. В 1837 году родился Джон Пирпонт Морган — американский финансист, создатель компании General Electric.



— американский финансист, создатель компании General Electric. В 1894 году родился Борис Щукин — актер театра и кино, театральный режиссер, педагог.



— актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. В 1946 году родился Георг Келер — немецкий биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии.

Кто отмечает дни рождения