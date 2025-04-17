17 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 17 апреля
- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Неофициальный профессиональный праздник, посвященный ветеранам МВД России. Он был учрежден в честь 20-летия создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, и отмечается с 2011 года, но не закреплен на государственном уровне. В этот день принято поздравлять вышедших на пенсию и уволенных в запас сотрудников МВД, а также ветеранов боевых действий, служивших в органах внутренних дел. В Москве традиционно возлагают венки к памятнику сотрудникам внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, на Трубной площади.
- Международный день денег
Точно неизвестно, кто именно учредил этот праздник, однако сегодня он считается всемирным. К этой дате школы и вузы приурочивают мероприятия по повышению финансовой грамотности, а музеи проводят тематические экскурсии. Цель даты — не только подчеркнуть важность денег, но дать повод задуматься — какую роль они играют в вашей жизни, как именно вы их зарабатываете и не стали ли вы их рабом.
- Всемирный день гемофилии
Эта дата призвана привлечь внимание к людям, страдающим от проблем свертываемости крови. Еще недавно этот недуг считался смертельным. Небольшие повреждения кожи вызывали неукротимые кровотечения. Как правило, больные погибали еще в детстве. Сегодня благодаря лекарственной терапии люди с гемофилией могут вести полноценную жизнь. Праздник отмечается при поддержке Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения.
- Акция «Марш парков»
В 1995 году Россия впервые присоединилась к международной общественной акции «Марш парков». Ее задача — привлечь внимание людей к важности сохранения заповедников, природных парков, заказников, а также других особо охраняемых природных территорий. 17 апреля в заповедниках проходят дни открытых дверей, различные познавательные мероприятия и мастер-классы.
Международная акция «Марш парков» в столичном парке «Сокольники», 1998 г.Алексей Панов/ИТАР-ТАСС
Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 апреля в других странах
День эспрессо — Италия. В этой стране — настоящий культ эспрессо. Ароматный, крепкий, тягучий напиток изобрели итальянцы. Его пьют в любое время дня, отдельно от приемов пищи. Этот праздник — отличный повод побаловать себя чашечкой кофе.
День сырных шариков — США. Американцы обожают сырные шарики. Основные ингредиенты этого блюда — сыр чеддер, сливочный сыр, зеленый лук и специи. Ингода шарики посыпают орехами пекан. 17 апреля в США принято готовить сырные шарики дома, обедать ими в кафе, угощать друзей и знакомых.
День независимости — Сирия. Это один главных государственных и национальных праздников в стране. Его второе название — День эвакуации. Праздник учрежден в честь 17 апреля 1946 года, когда оккупационные французские войска покинули Сирию и она обрела свободу.
Религиозные праздники 17 апреля
- Великий четверг Страстной седмицы (Чистый четверг)
Великий или, как его еще называют, Чистый четверг выпадает в 2025 году на 17 апреля. Это четвертый день Страстной недели, когда христиане вспоминают несколько важнейших библейских событий. В Великий четверг Иисус пригласил апостолов на Тайную вечерю, во время которой установил таинство Евхаристии причастия. А еще в этот день Иуда совершает предательство. Он приводит к Мессии римских легионеров, и те заключают Христа под стражу.
На Руси в Чистый четверг полагалось тщательно убирать перед Пасхой весь дом и ходить в баню самому — отсюда и народное название этого дня. Также в последний четверг перед Пасхой хозяйки пекли куличи, протирали творог для творожной пасхи, красили яйца.
Христос умывает ноги Петру (Джотто, фреска в капелле Скровеньи)Wikimedia Commons
- День памяти преподобного Иосифа Песнописца
Этот святой родился в Сицилии в семье благочестивых христиан. Вдохновленный их примером, Иосиф решил посвятить себя Богу и в 15 лет ушел в монастырь. Со временем он был посвящен в сан пресвитера. На долю преподобного Иосифа выпало множество испытаний. В период иконоборческих гонений его схватили и заключили в темницу. На протяжении шести лет он мужественно переносил все лишения. В рождественскую ночь 820 года ему явилось видение святителя Николая Мирликийского, после чего по преданию оковы спали с него, двери темницы открылись и Иосиф оказался на свободе. Второй раз святой пострадал от ереси при императоре Феофиле. Несмотря на все испытания он дожил до глубокой старости.
- День памяти Иконы Богородицы «Геронтисса»
Точных данных, как именно возникла Икона Богородицы «Геронтисса» нет. Согласно преданию, в 1361 году ее передал в греческий монастырь Пантократор император Византии Алексей I Комнин. С этим святым образом связано множество чудес. Так, например, в XVII веке во время сильного голода из кувшина в кладовой стал литься елей. С давних времен прихожане получали у иконы исцеление от различных болезней. Списки образа разошлись по всему православному миру.
Народные праздники и приметы 17 апреля
- Иосиф Песнопевец
С давних времен православная церковь чтит память преподобного Иосифа Песнопевца. С именем этого святого в народе связано много примет и традиций. Именно в день памяти преподобного Иосифа в полях начинали петь сверчки. Из теплых краев прилетали журавли. Считалось, что это окончательно дает зиме от ворот поворот, и крестьяне принимались готовиться к лету.
В этот день было принято лечить больную спину необычным методом. Увидев журавля в первый раз, полагалось тут же лечь на землю и семь раз перевернуться с одного бока на другой.
Иосиф ПеснопевецWikimedia Commons
- Приметы
Если на кустах ольхи много «сережек» — урожай овса будет очень богатым.
Ольха выпустила листья, а береза еще не успела — лето будет дождливым.
Птицы громко запели — весна будет теплой.
Низкие, тяжелые облака — к сильному похолоданию.
Какие исторические события произошли 17 апреля
- 1610 год — английский исследователь Генри Гудзон вышел в плавание: вскоре он откроет Гудзонов залив.
- 1722 год — по повелению Петра I обладатели бород в Российской империи начали платить ежегодную подать в размере 50 рублей.
- 1875 год — британский полковник Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру снукер.
- 1877 год — Лев Толстой завершил роман «Анна Каренина».
- 1919 год — во Франции установили 8-часовой рабочий день.
- 1964 год — в США начали производить знаменитый автомобиль Ford Mustang.
- 1970 год — Пол Маккартни издал первый сольный альбом.
- 2011 год — на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Игра престолов».
Дни рождения и юбилеи 17 апреля
- В 1598 году родился Джованни Баттиста Риччоли — итальянский астроном, один из первых составителей карты Луны.
- В 1812 году родился Анатолий Демидов — русский и французский меценат, путешественник, предприниматель.
- В 1837 году родился Джон Пирпонт Морган — американский финансист, создатель компании General Electric.
- В 1894 году родился Борис Щукин — актер театра и кино, театральный режиссер, педагог.
- В 1946 году родился Георг Келер — немецкий биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии.
Кто отмечает дни рождения
- 66 лет исполняется Шону Бину — британскому актеру, лауреату премии «Эмми».
- 66 лет исполняется Елене Гагариной — искусствоведу, генеральному директору музея-заповедника «Московский Кремль».
- 57 лет исполняется Валерии — эстрадной певице, народной артистке России.
- 53 года исполняется Дженнифер Гарнер — американской актрисе и продюсеру, обладательнице премии «Золотой глобус».
- 51 год исполняется Виктории Бекхэм — английской певице, актрисе.
- 40 лет исполняется Руни Мара — американской актрисе кино.