Чистый четверг в 2025 году: когда наступит и как его правильно провести

Когда отмечают Чистый четверг и почему в этот день принято мыться и печь куличи

Чистый четверг перед Пасхой считается временем очищения — как физического, так и духовного. В церковной традиции он называется Великим. В этот день верующие вспоминают о Тайной вечери и активно готовятся к празднику Воскресения Христова. Со вторым аспектом связано множество народных обрядов и ритуалов. Что принято делать в этот день, какие традиции были с ним связаны раньше, а какие живы до сих пор и почему четверг называется «чистым» — в материале «Газеты.Ru».

Когда в 2025 году Чистый четверг

В православной традиции Чистый четверг каждый год приходится на разные даты, поскольку напрямую связан с днем празднования Пасхи. В 2025 году она будет 20 апреля, а значит, Чистый четверг наступит за три дня до торжества.

17 апреля отмечают Чистый четверг в 2025 году

Чистый четверг — народное название. В церковной традиции он называется Великим. Это один из дней Страстной седмицы, последней недели Великого поста, во время которой вспоминают последние земные дни Иисуса Христа.

История и религиозный смысл

Чистый четверг связан с евангельскими событиями, которые происходили в Иерусалиме незадолго до распятия Иисуса, рассказал «Газете.Ru» историк Егор Шмычков. Именно в четверг Спаситель собрал своих учеников на Тайную вечерю. Это было не просто трапезой: тогда Христос установил таинство Евхаристии, причастив апостолов хлебом и вином, символизирующими его тело и кровь.

close Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

Еще одна евангельская история во многом объясняет, почему в русском языке укоренилось название «Чистый четверг». Во время Тайной вечери Иисус, проповедуя смирение и служение ближнему, омыл ноги своим ученикам.

Для контекста того времени этот поступок был необычен: подобную заботу обычно проявлял самый низший по статусу. Жест Христа подчеркивал новый подход к отношениям между людьми — через любовь, прощение, братство и взаимное служение.

Чистым этот день называется в память о том, как Иисус в знак глубочайшего смирения и чтобы подать пример того, как надо вести себя по отношению к ближним, омыл ноги своих учеников. У Христа это был безмолвный, но наглядный завет уходящего учителя своим ученикам — завет смирения и взаимного служения, без всякого превозношения одного перед другим. В подражание Христу чин умовения ног совершается в четверг Страстной седмицы в кафедральных соборах Русской православной церкви, когда архиерей умывает ноги двенадцати священникам. Егор Шмычков историк

Церковные обряды в Великий четверг

Утренняя служба. (Вечерня с Литургией Василия Великого). Хотя служба и проходит утром, она символически относится к событиям вечера четверга. На ней читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду; совершается продолжительная и торжественная Литургия Василия Великого; освящаются запасные дары для причащения больных и умирающих в течение года.

Чин умовения ног. Проводится в кафедральных соборах и лишь некоторых храмах: архиерей (или настоятель), подобно Христу, омывает ноги 12 священникам или монахам в знак смирения и служения ближним.

Причастие и исповедь. В Великий четверг для верующих особенно важно совершить обряд причащения, так как в этот день вспоминается установление Христом таинства Евхаристии. Также в этот день принято исповедоваться, чтобы очистить душу через покояние.

Вечерня служба. Вечером в четверг (фактически это уже начало Великой пятницы) совершается служба с чтением 12 Страстных Евангелий, в которых описываются страдания Христа.

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Традиции и обычаи в Чистый четверг

На Руси церковные обряды в Чистый четверг соседствовали с народными. По сей день сохраняются традиции, отражающих идею физического и телесного очищения. Бытовало мнение, что магическая сила воды усиливается именно в этот день, поэтому, кроме посещения служб в храмах, укрепились практики омовений, уборки, выпечки куличей и окрашивания яиц. Все это было и во многом остается частью подготовки к Пасхе.

Омовение

Ранее на Руси в Чистый четверг старались встать как можно раньше, чтобы умыться до восхода солнца. Люди часто ходили к рекам, озерам или ключам — считалось, что вода обладает особой силой. Нередко отправлялись в баню, где каждый член семьи мог «смыть» с себя накопленную усталость и болезни. В наше время стараются принять душ до заката солнца.

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Уборка дома

По старинному поверью, в Чистый четверг надо вымыть все жилище, выкинуть хлам, навести порядок в хозяйстве. Генеральная уборка свершалась не только из практических, но и из духовных соображений. Пасху принято встречать в духовной и физической чистоте.

Приготовление пасхальных блюд

В Чистый четверг принято начинать готовить еду, которой верующие будут разговляться на Пасху. Традиционно в этот день красят яйца и пекут куличи. Это скорее народный обычай, а не исполнение церковного предписания, однако есть в этом и религиозный смысл: в пятницу и субботу вспоминают о распятии и погребении Христа, верующие соблюдают особенно строгий пост, и приготовление праздничных блюд в эти дни не совсем уместно.

Приготовление четверговой соли

Этот подзабытый сегодня ритуал раньше входил в число главных предпасхальных обычаев. Соль после приготовления освещали в храме и хранили на божнице за иконами. Ею солили пасхальные блюда, весь следующий год принимали внутрь при недугах и делали натирания ее раствором. Четверговую соль также зашивали в ладанку и носили на груди рядом с нательным крестиком, брали с собой, когда отправляясь в дальнюю дорогу или на войну.

«Четверговую соль готовили со среды на четверг или утром в Чистый четверг. Крупную смоченную соль смешивали с квасной гущей или мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде, завязывали в тряпочку или клали в старый берестяной лапоть и ставили в печи на самый жар или закапывали в пепел и плотно закрывали створку на три–четыре часа. Соль также прокаливали на сковороде, после чего толкли в ступе, при этом все это время — и при прокаливании, и при истолчении — читали молитвы. Затем соль освящали в алтаре», — рассказал Егор Шмычков.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг

В церковном понимании Чистый четверг — день, когда верующие сосредотачиваются на духовном очищении и вспоминают о Тайной вечери, поэтому ключевым моментом становится участие в богослужении и причащение. Однако за века вокруг этого дня возникло много народных поверий, рекомендаций и запретов.

Считается, что это хорошее время, чтобы заняться хозяйством: подготовить дом к празднику, испечь куличи и покрасить яйца к Пасхе. Важно постараться завершить начатые дела, потому что новые крупные проекты планировать не принято: у наших предков бытовало поверье, что те затеи, к которым приступают в Чистый четверг, могут столкнуться с препятствиями.

Важным моментом выступает и контроль над эмоциями: не стоит ругаться, оскорблять, вызывать конфликты и тем более затаивать злобу, ведь смысл праздника связан со смирением, прощением и любовью друг к другу.

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Некоторые люди стараются избегать любого праздного веселья — без особой причины не включают громкую музыку и не идут в увеселительные заведения, ведь это дни Страстной недели, когда христианин должен вспоминать о страданиях Христа, а не предаваться шумным развлечениям. В то же время лень и пассивность тоже считаются нежелательными, потому что Чистый четверг призван напоминать о важности труда и порядка во всех сферах: и в душе, и в быту.