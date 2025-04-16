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В России сократили список профессий, дающих преференции иностранцам в получении ВНЖ

Список профессий, дающих преференции в получении ВНЖ в РФ, сократили до 29
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В перечень профессий, которые дают преференции иностранным гражданам в получении вида на жительство (ВНЖ) в России, вошли 29 специальностей. Соответствующий приказ Минтруда РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, получить ВНЖ в упрощенном порядке могут иностранцы, работающие на позициях аналитика больших данных, инженера, программиста, слесаря, сборщика корпусов металлических судов и так далее.

Изначально в списке было 203 профессии. В марте, когда разрабатывался законопроект, ожидалось, что в перечень внесут 31 специальность.

В январе в России усложнили получение разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство через брак с российским гражданином. Теперь для получения РВП в стране вне квоты по браку с россиянином необходимо будет прожить в браке не менее трех лет или при наличии общих детей.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.

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