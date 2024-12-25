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Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы

«Известия»: мигрантов могут обязать трудиться только у одного работодателя
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В России мигрантов могут обязать трудиться лишь у одного работодателя. Об этом, ссылаясь на инициативу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщает газета «Известия».

Минстрой внес на согласование в аппарат правительства доработанный план поддержки строительной отрасли. В соответствии с ним трудовые мигранты обязаны будут трудиться только у одного работодателя. Название компании предлагается фиксировать в самом патенте.

По мнению ведомства, нововведение поможет снизить текучесть кадров и усилить контроль за трудовыми мигрантами.

Министерство финансов и министерство труда и социальной защиты населения поддержали инициативу Минстроя. Ожидается, что новый порядок в строительной сфере должен начать действовать уже с апреля-июня следующего года.

В Минстрое сообщили, что в настоящее время в строительстве и ЖКХ работают около одного миллиона иностранных гражданств.

24 декабря был опубликован приказ МВД, в соответствии с которым родители детей-иностранцев, получивших статус нежелательно пребывающих в РФ, также будут выдворяться из России в случае высылки их ребенка.

Ранее Медведев заявил, что РФ в вопросах миграции ориентируется на интересы россиян.

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