Получить ВНЖ в России через брак стало сложнее

В России усложнили получение разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) через брак с гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие законы.

С 25 января для получения разрешения на временное проживание в России вне квоты по браку с гражданином РФ необходимо будет прожить в браке не менее трех лет или при наличии общих детей. Также в том случае, если брак будет расторгнут, признан недействительным или иностранец будет лишен родительских прав — то РВП будет аннулировано.

Схожие требования будут предъявляться к тем, кто хочет получить ВНЖ через брак — необходимо иметь общих детей с в браке с гражданином РФ, или официально оформить усыновление. Альтернативой будет подтверждение судом факта совместного проживания в России не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей.

Также в том случае, если брак по которому было получено РВП или ВНЖ, будет признан судом недействительным или расторгнут, то и миграционный статус будет аннулирован.

До этого стало известно, что иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными с 1 апреля.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.