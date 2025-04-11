Женщина инсценировала похищение, чтобы оклеветать мэра города и его сына

Женщина в Индии инсценировала похищение, групповое изнасилование и огнестрельное ранение, чтобы оклеветать мэра города и его сына, пишет Times of India.

Инцидент произошел в городе Барейли, когда 40-летнюю женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением в грудь. Она утверждала, что пятеро мужчин похитили ее по приказу мэра и его сына возле медицинского учреждения, изнасиловали в машине, после чего один из нападавших, якобы следуя указаниям сына мэра Парта Гаутама, выстрелил в нее и оставил на произвол судьбы.

Однако проверка записей с камер видеонаблюдения опровергла ее показания.

«Кадры подтвердили, что она прибыла в больницу на авторикше, а не была похищена», — заявил старший суперинтендант полиции Анураг Арья.

Экспертиза также не обнаружила следов пороха на одежде, а медицинское обследование выявило, что пуля была введена под кожу без сквозного ранения.

Дальнейший допрос раскрыл детали аферы. Женщина обратилась к сотруднику больницы Рохаташу с просьбой извлечь пулю из какого-либо источника, после чего отправилась в поселок Хаджипур, где местный знахарь Шариф Хан за 2500 рупий вживил ей пулю под кожу.

Полиция установила, что мотивом могла стать личная месть: ранее супруга мэра уволила женщину с должности домработницы. Теперь индианке и ее сообщникам грозит тюремное заключение за клевету и дачу ложных показаний.

Ранее 72-летний мэр был осужден за сталкинг после того, как завалил незнакомку любовными письмами.