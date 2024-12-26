Ударивший молотком в Московском метро мужчину объяснил свое поведение

В Московском метро конфликт на эскалаторе между мужчинами закончился нападением с молотком. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Тверская» Замоскворецкой линии и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из мужчин преследует другого, после чего второй достает из рюкзака молоток и нападает с ним на преследователя.

Как пояснил нападавший, оказавшийся 34-летним уроженцем Архангельской области, он задел другого пассажира рюкзаком на эскалаторе, после чего тот сделал ему замечание и начал идти за ним.

«Произошел инцидент. Поругались с человеком. В ходе конфликта он меня преследовал. Был с красными глазами и вел себя не очень адекватно. Вел меня на улицу, бегал за мной по метро. Я достал молоток, чтобы отпугнуть его. Так получилось, что зацепил его по касательной», — рассказал нападавший в беседе с полицейскими.

Мужчина пояснил, что работает монтажником мебели, поэтому носит инструменты с собой.

Потерпевшему диагностировали ушибленную рану теменной области. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.

Ранее вооруженный ножом мужчина отправил пассажира Московского метро в реанимацию.