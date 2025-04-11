Врач назвала неожиданный источник распространения холеры

Источником распространения холеры может быть не только вода, но и лед, рассказала доктор медицинских наук, завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Опасность при этом представляют продукты, которые в нем хранятся, подчеркнула она в пресс-центре НСН.

Проблемой является тот факт, что лед делают из обычной, а не бутилированной или кипяченой воды.

«Надо четко понимать, что, к сожалению, мы неоднократно сталкивались с тем, что фрукты, овощи и даже зеленый лук, который обладает достаточно серьезным бактерицидным действием, хранились во льду и становились источниками инфекции», — подчеркнула врач.

До этого посольство России в Анголе предупредило россиян о риске заразиться холерой в стране. В качестве мер предосторожности дипломаты посоветовали часто и тщательно мыть руки, пользоваться только бутилированной водой для гигиены и питья. При употреблении пищи рекомендуется избегать салатов, свежевыжатых соков и коктейлей со льдом и выбирать только термически обработанную пищу.

Ранее был обнаружен штамм холеры, устойчивый к 10 антибиотикам.