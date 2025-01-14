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Вспышка холеры в Анголе может угрожать россиянам

Посольство России в Анголе предупредило о риске заразиться холерой в стране
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Andres Martinez Casares/Reuters

Посольство России в Анголе предупредило россиян о риске заразиться холерой в стране. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипучреждения.

«Обращаем Ваше внимание на то, что в ряде районов Луанды, а также в провинциях Бенгу и Иколу и Бенгу распространяется холера. Просим соблюдать все необходимые меры предосторожности», — заявили в посольстве.

В качестве мер предосторожности дипломаты посоветовали часто и тщательно мыть руки, пользоваться только бутилированной водой для гигиены и питья. При употреблении пищи рекомендуется избегать салатов, свежевыжатых соков и коктейлей со льдом и выбирать только термически обработанную пищу.

Недавно ученые из Национального референтного центра по вибрионам и холере при Институте Пастера выявили штамм холеры с высокой лекарственной устойчивостью к десяти антибиотикам.

После Йемена штамм был выявлен в Ливане в 2022 году, а в 2023 году — в Кении. К 2024 году он достиг Танзании, Коморских островов и Майотты — французского департамента в Индийском океане. С марта по июль 2024 года на острове Майотта было зарегистрировано 221 случай холеры, вызванной этим штаммом.

Ранее в России призвали быстрее разрабатывать вакцину от птичьего гриппа из-за мутации.

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