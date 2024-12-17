Обнаружен штамм холеры, устойчивый к 10 антибиотикам

Ученые из Национального референтного центра по вибрионам и холере при Институте Пастера выявили штамм холеры с высокой лекарственной устойчивостью к десяти антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Штамм бактерии Vibrio cholerae, устойчивый к десяти антибиотикам, продолжает распространяться по миру, вызывая все большую тревогу среди ученых. Впервые этот опасный штамм был обнаружен в Йемене во время вспышки холеры в 2018-2019 годах. Метод секвенирования бактериальных геномов позволил исследователям точно проследить его путь и распространение между странами.

После Йемена штамм был выявлен в Ливане в 2022 году, а в 2023 году — в Кении. К 2024 году он достиг Танзании, Коморских островов и Майотты — французского департамента в Индийском океане. С марта по июль 2024 года на острове Майотта было зарегистрировано 221 случай холеры, вызванной этим штаммом.

Особую обеспокоенность вызывает устойчивость этого штамма к азитромицину и ципрофлоксацину, двум ключевым антибиотикам, применяемым для лечения холеры. Если он также приобретет устойчивость к тетрациклину, это может значительно ограничить возможности для эффективной терапии заболевания.

Эксперты подчеркивают важность усиленного глобального мониторинга возбудителей холеры для своевременного выявления изменений в их устойчивости к антибиотикам, что позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать масштабные эпидемии.

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