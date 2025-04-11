В Госдуме объяснили, как мошенники получают доступ к кодам подтверждения от банков

Депутат Немкин: установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Если на SIM-карту не установлен PIN-код, мошенник, получив к ней физический доступ, может вставить ее в другой телефон и получить доступ к SMS-сообщениям, в том числе к кодам подтверждения от банков и других сервисов. Об этом RT сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это открывает путь для перехвата двухфакторной аутентификации, а в некоторых случаях — для восстановления паролей и доступа к аккаунтам», — сказал он.

Поэтому, как отметил депутат, цифровой пароль на SIM-карте играет роль своеобразного второго уровня защиты, который срабатывает при попытке использования карты на новом мобильном устройстве.

Также он заявил, что установка PIN-кода на SIM-карту является простой и эффективной мерой, которую можно активировать в настройках любого современного телефона.

«При этом важно не использовать простые комбинации вроде 0000 или 1234, а установить сложный, индивидуальный код», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он напомнил, что после трех неверных попыток ввода PIN-кода потребуется PUK-код, поэтому его необходимо хранить в надежном месте.

Кроме того, политик обратил внимание на важность настройки защиты самого мобильного устройства — с помощью пароля, отпечатка пальца или Face ID.

До этого сообщалось, что в России с 1 по 6 апреля заблокировали 15,8 млн SIM-карт.

Ранее россиян предупредили о вирусах в SIM-картах зарубежных операторов.