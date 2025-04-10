За первые шесть дней апреля в России заблокировали почти 16 млн SIM-карт

Роскомнадзор: в России за шесть дней апреля заблокировали 15,8 млн SIM-карт

В России с 1 по 6 апреля заблокировали 15,8 млн SIM-карт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, число включает в себя данные в том числе по SIM-картам, заблокированным через «Госуслуги».

С 1 апреля на портале «Госуслуги» запустили сервис, с помощью которого граждане могут проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Сервис поможет выявить неучтенные карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка обезопасит гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться.

Также с апреля в силу вступили законы, по которым россияне не смогут оформлять на себя больше 20 SIM-карт — операторы будут проверять число активных карт перед активацией новой. Меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

В феврале в Государственную думу внесли законопроект, который предлагается ввести запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий.

Ранее россиянам напомнили об уголовной ответственности за сдачу аккаунтов в аренду.