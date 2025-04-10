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В «Аэрофлоте» предупредили пассажиров о новой мошеннической схеме

«Аэрофлот» предупредил пассажиров о мошеннических звонках от лица авиакомпании
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Michel Gilliand/Airliners

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме, злоумышленники звонят от лица компании. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Клиенту предлагают оформить билет по субсидированным или «плоским» тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, предлагают партнерство и т.п», — говорится в сообщении.

После этого клиенту предлагают перейти по ссылке или присылают СМС с кодом и просят его назвать, таким образом получая доступ к личным данным пользователя.

В авиакомпании напомнили, что билеты можно купить только при личном обращении в контакт-центр или на сайте. Сотрудники компании не будут по собственной инициативе звонить клиентам.

Недавно стало известно, что «Аэрофлот» одержал победу в трех основных номинациях национальной авиационной премии «Крылья России» за 2024 год.

В прошлом году авиакомпания продемонстрировала стабильный рост объема перевозок. Так, группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает показатель 2023 года (47,3 млн).

Ранее «Аэрофлот» реализовал электронный прием на работу.

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