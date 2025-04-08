Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» победил в трех номинациях национальной премии «Крылья России»

Премия «Крылья России» отметила уровень пассажирских перевозок «Аэрофлота»
close
Пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» одержал победу в трех основных номинациях национальной авиационной премии «Крылья России» за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что по итогам конкурса «Аэрофлот» стал победителем в категориях «Авиакомпания года. Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях» и «Авиакомпания года. Пассажирские перевозки на международных авиалиниях». Также по результатам онлайн-голосования на сайте премии авиакомпания стал лауреатом номинации «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий».

Как уточнили в «Аэрофлоте», в прошлом году авиакомпания продемонстрировала стабильный рост объема перевозок. Так, группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает показатель 2023 года (47,3 млн).

В свою очередь, на внутренних маршрутах перевезено 42,6 млн пассажиров, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Кроме того, международные перевозки выросли на 32,7%, достигнув 12,7 млн пассажиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами