«Аэрофлот» победил в трех номинациях национальной премии «Крылья России»

«Аэрофлот» одержал победу в трех основных номинациях национальной авиационной премии «Крылья России» за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что по итогам конкурса «Аэрофлот» стал победителем в категориях «Авиакомпания года. Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях» и «Авиакомпания года. Пассажирские перевозки на международных авиалиниях». Также по результатам онлайн-голосования на сайте премии авиакомпания стал лауреатом номинации «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий».

Как уточнили в «Аэрофлоте», в прошлом году авиакомпания продемонстрировала стабильный рост объема перевозок. Так, группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает показатель 2023 года (47,3 млн).

В свою очередь, на внутренних маршрутах перевезено 42,6 млн пассажиров, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Кроме того, международные перевозки выросли на 32,7%, достигнув 12,7 млн пассажиров.