«Аэрофлот» реализовал электронный прием на работу

«Аэрофлот» стал первым работодателем России, реализовавшим электронный прием на работу, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания внедрила цифровой кадровый документооборот (КЭДО), позволяющий проводить основные HR-операции в электронном формате.

Как отметили в пресс-службе «Аэрофлота», проект удалось реализовать при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В результате теперь прием на работу в авиакомпанию происходит полностью дистанционно. Сначала соискатель, успешно прошедший отбор, заполняет онлайн-анкету и загружает документы в электронном виде. Затем он проходит аутентификацию на портале КЭДО с помощью личной учетной записи на «Госуслугах». После успешной верификации соискатель подписывает электронные документы с помощью государственного сервиса «Госключ».

Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, платформа КЭДО является уникальным цифровым решением.

«Впервые общероссийская Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) интегрирована в HR-систему коммерческой компании», — сказал он.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, интеграция КЭДО и «Госуслуг» заметно упрощает процесс трудоустройства.

«Такой функционал расширяет географию поиска сотрудников, сокращает бюрократические процессы, экономит ресурсы компании, а главное — делает доступнее для многих работу мечты», — отметил он.

Всего с момента запуска системы в марте 2025 года 15 новых сотрудников «Аэрофлота» прошли электронный формат трудоустройства.