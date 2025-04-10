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В 60 городах России стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера

«Зеленый Марафон» Сбера пройдет 31 мая
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Пресс-служба Сбера

В 60 городах России началась регистрация на благотворительный забег Сбера «Зеленый Марафон», сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что все средства от регистрации участников в Москве, добровольные пожертвования из регионов и на благотворительной платформе «СберВместе» направят в фонд «Вклад в будущее», а Сбер удвоит эту сумму.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, участники «Зеленого Марафона» ежегодно делают доброе дело.

В Москве забег пройдет на Васильевском спуске. Для взрослых подготовили дистанции 4,2 км, 10 км и 21,1 км, для подростков – 4,2км, а для детей – 400, 600 и 800 метров. В других регионах забеги пройдут на дистанции 4,2 км, а в некоторых 10 и 21 км.

«Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее»: мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование», — сказал он.

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