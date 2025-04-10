Жительница Омска засудила аэропорт Толмачево за испорченный отпуск

Туристка из Омска засудила аэропорт Толмачево на 200 тысяч за испорченный отпуск

Женщина отсудила у аэропорта Толмачево 200 тыс. рублей за испорченный отпуск и полученный перелом. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Омска.

Жительница города Наталья должна была лететь на отдых в Таиланд из новосибирского аэропорта, но не заметила припорошенный снегом лед, поскользнулась и упала прямо у терминала.

Пострадавшая обратилась в медпункт, где руку, что сильно болела, зафиксировали повязкой, и туристка решила все-таки лететь. Во время отдыха она поняла, что боль усиливается, и пошла в местную больницу. Тайские врачи диагностировали у Натальи перелом лучевой кости.

Будучи в жаркой стране, женщина ни разу не искупалась из-за полученной травмы и подала иск к аэропорту, потребовав 200 тыс. Суд встал на сторону омички, взыскал с Толмачево указанную сумму в ее пользу и назначил 100 тыс. рублей штрафа за плохую уборку территории.

Ранее екатеринбурженка четыре дня провела в Египте в зимней одежде и засудила туроператора.