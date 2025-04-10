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Раскрыты самые популярные схемы мошенников по обману российских пенсионеров

Депутат Немкин назвал распространенные схемы мошенников против пенсионеров
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Shutterstock

Самые распространенные схемы мошенников по обману российских пенсионеров основываются именно на телефонных звонках. Чаще всего преступники выдают себя за сотрудников банков, соцслужб и правоохранительных органов, при этом пожилого человека стараются ввести в состояние стресса, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Часто пенсионерам сообщают о якобы попытках снять деньги с их счетов, угрозе уголовного преследования. На этом фоне пожилые люди начинают паниковать, действовать поспешно, сообщая преступникам данные своих банковских карт или самостоятельно переводя им деньги – на якобы «безопасный счет».

Часто злоумышленники применяют схему с начислением денежных компенсаций или перерасчетом пенсий, отметил Немкин.

«Мошенники представляются сотрудниками ПФР, налоговой или даже международных фондов и сообщают о положенной выплате — например, о компенсации за ранее приобретённые лекарства или перерасчёте пенсии, — пояснил он. — Для получения «выплаты» жертву просят оплатить якобы комиссию, налог или оформление документов».

По-прежнему часто пенсионерам звонят с сообщениями о том, что якобы их внуки и другие родственники попали в беду, требуя срочно деньги для решения проблемы. В мессенджерах им рассылают сообщения от лица знакомых и близких, прося деньги в долг или прося перейти по вредоносным ссылкам.

Также распространенной схемой обмана остается «псевдомедицинское» мошенничество, когда пожилым людям предлагают различные чудодейственные лекарства, приборы и так далее, предупредил депутат.

Для решения проблемы важно рассказывать пенсионерам о самых распространенных схемах мошенничества, повышать их цифровую грамотность, заключил парламентарий.

Ранее стало известно, кем стали притворяться мошенники в России.

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