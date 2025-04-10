Раскрыты самые популярные схемы мошенников по обману российских пенсионеров

Самые распространенные схемы мошенников по обману российских пенсионеров основываются именно на телефонных звонках. Чаще всего преступники выдают себя за сотрудников банков, соцслужб и правоохранительных органов, при этом пожилого человека стараются ввести в состояние стресса, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Часто пенсионерам сообщают о якобы попытках снять деньги с их счетов, угрозе уголовного преследования. На этом фоне пожилые люди начинают паниковать, действовать поспешно, сообщая преступникам данные своих банковских карт или самостоятельно переводя им деньги – на якобы «безопасный счет».

Часто злоумышленники применяют схему с начислением денежных компенсаций или перерасчетом пенсий, отметил Немкин.

«Мошенники представляются сотрудниками ПФР, налоговой или даже международных фондов и сообщают о положенной выплате — например, о компенсации за ранее приобретённые лекарства или перерасчёте пенсии, — пояснил он. — Для получения «выплаты» жертву просят оплатить якобы комиссию, налог или оформление документов».

По-прежнему часто пенсионерам звонят с сообщениями о том, что якобы их внуки и другие родственники попали в беду, требуя срочно деньги для решения проблемы. В мессенджерах им рассылают сообщения от лица знакомых и близких, прося деньги в долг или прося перейти по вредоносным ссылкам.

Также распространенной схемой обмана остается «псевдомедицинское» мошенничество, когда пожилым людям предлагают различные чудодейственные лекарства, приборы и так далее, предупредил депутат.

Для решения проблемы важно рассказывать пенсионерам о самых распространенных схемах мошенничества, повышать их цифровую грамотность, заключил парламентарий.

Ранее стало известно, кем стали притворяться мошенники в России.