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Пьяная компания избила главу якутского села

МВД: в Якутии пьяная компания избила главу села и устроила дебош в полиции
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Shutterstock

В Таттинском районе Якутии пьяная компания избила главу села, после чего один из участников устроил дебош в отделении полиции. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 апреля. Тогда полицейским поступил вызов местной жительницы, согласно которому трое мужчин вели себя агрессивно по отношению к ее мужу. На место происшествия были отправлены сотрудники МВД.

«Нарядом полиции был задержан и доставлен в Отделение МВД России по Таттинскому району 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При водворении в камеру для административно-задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что впоследствии задержанный устроил дебош внутри камеры, в результате чего повредил имущество. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Накануне в Уфе вынесли приговор мужчине, который ворвался в чужую квартиру, а затем избил детей и полицейского. Все случилось 17 февраля после того, как местный житель употребил спиртное и незаконно проник в чужую квартиру.

Ранее водители избили друг друга за место на парковке и попали на видео в Подмосковье.

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