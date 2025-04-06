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Водители избили друг друга за место на парковке и попали на видео в Подмосковье

В Подмосковье на видео попала драка за парковочное место

В Подмосковье водители подрались за парковочное место. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Драка за парковочное место в «Мытищи парк», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле автомобилей. При этом рядом с конфликтующими стоит женщина и что-то кричит.

До этого сообщалось, что в Москве на Рязанском проспекте на видео попало похищение молодого человека. На кадрах видно, как двое мужчин сажают москвича в серый легковой автомобиль и уезжают.

По информации источника, злоумышленники вывезли мужчину в лесополосу и стали вымогать 400 тысяч рублей. Кроме того, нарушители ранее уже забрали у москвича 345 тысяч рублей, которые он хранил в своей квартире. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут, по которому двигались похитители. Так, им удалось задержать злоумышленников и освободить москвича.

Ранее на МКАД несколько автомобилей столкнулись из-за непогоды.

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