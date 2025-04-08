Россиянин напился, ворвался в чужую квартиру, избил детей и полицейского и попал под суд

В Уфе вынесли приговор мужчине, который ворвался в чужую квартиру, а затем избил детей и полицейского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все случилось 17 февраля после того, как местный житель употребил спиртное и незаконно проник в чужую квартиру. Там он избил несовершеннолетних, а затем напал на полицейского, который прибыл на место, ударив его кулаком в область туловища.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Мужчина признал свою вину. Октябрьский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До этого банда уральских подростков ворвалась в чужую квартиру и пытала мужчину плоскогубцами ради веселья. Личности участников инцидента установили и уже разыскивают их.

Ранее мужчина забил четырехлетнего мальчика кулаками и ногами в омском селе.