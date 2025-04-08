В «Единой России» назвали важным привлечение молодежи к формированию народной программы

Важно привлечь молодежь к формированию народной программы «Единой России» и государственных стратегий. Об этом на встрече с молодежным активом и представителями движения «Молодая гвардия» Донецкой народной республики рассказал секретарь генсовета «Единая Россия» Владимир Якушев, сообщается на сайте партии.

«Огромное спасибо ямальцам за их труд и тепло, которое они вложили в этот проект и другие объекты Волновахи», - поблагодарил регион-шеф секретарь Генсовета.

Он поздравил активистов с годовщиной провозглашения ДНР и подчеркнул значимость молодежи Донбасса.

«Вы хорошо понимаете, что такое родная земля и что значит - ее защищать. Ни раз уже доказали, что готовы к испытаниям. И что вы — настоящие патриоты», — добавил он.

По его словам, эти качества нужны и для того, чтобы строить будущее страны. Якушев отметил ,что на базе проектов партии формируется команда молодых людей, способных конкурировать во всех сферах.

«Проводим различные кадровые конкурсы, такие как «ПолитЗавод», даем новые компетенции и знания молодым людям. Привлекаем молодежь к формированию государственных стратегий и программ», — пояснил он.

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к выборам, включая выборы в Госдуму в 2026 году, а также участие молодежи в создании новой народной программы партии.

«Программа должна быть написана народным, понятным языком. Очень важно, чтобы в работе над ней принимала участие «Молодая Гвардия». В нашей народной программе важно слышать голос молодых, и только тогда мы сможем называть ее документом перспективного и стратегического планирования», — сказал Якушев.

Отвечая на вопросы участников, секретарь генсовета партии затронул темы работы партии в Год муниципального депутата, поддержки участников спецоперации и развития кадровых проектов.

«На СВО много талантливых и подготовленных ребят. Это - новая элита, о чем всегда говорит Президент. И в том, что они грамотно на своих постах будут исполнять должностные обязанности, я просто уверен», - заключил Якушев.