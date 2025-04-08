Пассажиров перевернувшегося под Ростовом автобуса отправили по маршруту на другом рейсе

Пассажиров автобуса после ДТП под Ростовом отправили в Геническ другим рейсом

Пассажиров рейсового автобуса, который столкнулся с отбойником и перевернулся на Северном обходе Ростова-на-Дону, отправили дальше в Геническ на резервном автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалисты устранили последствия на трассе: перевернутый автобус подняли с помощью автокрана и поставили на шасси, а также смыли разлившееся по дороге топливо.

«Пассажиры направлены к месту следования резервным автобусом», — отмечается в сообщении.

Утром 8 апреля рейсовый автобус Москва — Геническ (Херсонская область) перевернулся на автодороге в Аксайском районе в Ростовской области. В региональной прокуратуре сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Правоохранители организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, в момент аварии в автобусе находились 23 человека. Двум пострадавшим помощь была оказана на месте, третьего госпитализировали.

6 апреля в Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Авария произошла на улице Грина. Сообщалось о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее двое детей пострадали при аварии с участием легковушки и двух автобусов в Бурятии.