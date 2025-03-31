Двое детей пострадали при аварии с участием легковушки и двух автобусов в Бурятии

В Улан-Удэ в ДТП с автобусами пострадали шесть человек, в том числе двое детей

В Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД РФ по республике Бурятия.

«Сегодня около 7:30 утра (2:30 мск) в микрорайоне Дивизионный произошло столкновение двух пассажирских автобусов, а также с автомобилем Toyota Camry. По предварительным данным, в аварии пострадали шестеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего была организована проверка.

24 марта на трассе Симферополь — Евпатория произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.