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Выросло число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Москве

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на юго-западе Москвы выросло до семи
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Telegram-канал «112»

До семи человек выросло число пострадавших при столкновении двух автобусов на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Предварительно, пострадали семь человек», — сказали в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник, число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на юго-западе столицы увеличилось до восьми человек.

Вечером 6 апреля в Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Авария произошла на улице Грина. Сообщалось о пяти пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

2 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга, а также автобуса. В результате аварии пострадал ребенок.

16 марта стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин. Все случилось на 235-м км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее в Москве автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП.

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