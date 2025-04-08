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Рейсовый автобус опрокинулся в Ростовской области

Пассажирский автобус в Геническ перевернулся под Ростовом, есть пострадавшие
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Shutterstock

Рейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 8 апреля на автодороге в Аксайском районе Ростовской области. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

В прокуратуре заявили, что в результате ДТП есть пострадавшие. При этом их количество не уточняется.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, говорится в сообщении.

6 апреля в Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Авария произошла на улице Грина. Сообщалось о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В конце марта в Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали.

Ранее «Газель» въехала в подземный переход на станции «Парк Победы» в Москве.

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