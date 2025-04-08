Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области

Госавтоинспекция: три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

Три человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что в момент аварии в транспортном средстве находились 23 человека. В региональной прокуратуре уточнили, что двум пострадавшим помощь была оказана на месте, третьего госпитализировали.

Рейсовый автобус Москва — Геническ (Херсонская область) опрокинулся на автодороге в Аксайском районе в Ростовской области. В региональной прокуратуре сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, говорится в сообщении.

В конце марта в Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали.

Ранее «Газель» въехала в подземный переход на станции «Парк Победы» в Москве.