Врач объяснила, как диабет влияет на здоровье мозга

Сахарный диабет может разрушительно повлиять на здоровье мозга. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог Мария Чердак.

По ее словам, недавно ученые заявили о диабете 3-го типа, который называют диабетом головного мозга. Врач уточнила, что в мозге находятся рецепторы к инсулину, необходимые для многих биологических процессов. Среди них — образование новых нервных клеток и поддержание нормальной работы клеток мозга.

«Инсулин задействован и в формировании памяти, и в поддержании жизнедеятельности клеток мозга, и в его очистке от токсичных веществ. В том числе, благодаря инсулиновым рецепторам удаляются патологические белки — бета-амилоиды», — пояснила Чердак.

Если чувствительность к инсулину нарушена, человек сталкивается с накоплением токсичных белков. Это может грозить развитием болезни Альцгеймера, заключила эксперт.

Ученые из Университета Квинсленда до этого установили, что усиление выработки короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике может отсрочить развитие диабета первого типа.

Ранее врач назвал продукты, которые необходимы в рационе при сахарном диабете.