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Врач назвал продукты, которые необходимы в рационе при сахарном диабете

Диетолог Кабанов: овсянка, бобовые и оливковое масло – спасение для диабетиков
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Сахарный диабет второго типа – это серьезное заболевание, требующее особого подхода к образу жизни, в том числе организации питания. Стабилизировать уровень глюкозы в крови хорошо помогают определенные продукты, например – бобовые, рассказал диетолог Алексей Кабанов Общественной Службе Новостей.

Бобовые, по словам врача, помогают снизить уровень сахара в крови и выступают ценным источником растительного белка и клетчатки. Он посоветовал включить в рацион фасоль, чечевицу, соевые культуры, горох.

Также у людей с сахарным диабетом в рационе должны быть листовые овощи и салаты.

«Листовые овощи богаты нутриентами и обладают высокой пищевой плотностью. Употребление растительных продуктов поможет не только диабетикам, но и всем остальным в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил Кабанов.

Среди круп врач выделил овсянку на воде, подчеркнув, что она понижает уровень глюкозы и холестерина в крови. Выбирать следует крупу длительного приготовления, подчеркнул диетолог.

Четвертый продукт, важный для диабетиков, — это перловая крупа, имеющая низкий гликемический индекс и богатая клетчаткой бета-глюкан. Также, по мнению Кабанова, при сахарном диабете следует регулярно употреблять в пищу оливковое масло, выступающее важным источником полезных насыщенных жиров. Оно является ключевым продуктом средиземноморской диеты, полезной для диабетиков, заключил врач.

До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что зеленые листовые овощи, включая шпинат, брокколи, капусту, помогут в профилактике сахарного диабета, потому что могут стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, она посоветовала употреблять фрукты и ягоды, которые защитят клетки от окислительного стресса и не будут сильно поднимать уровень сахара в крови.

Ранее была создана процедура, которая «обращает вспять» сахарный диабет.

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