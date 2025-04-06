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Собянин рассказал о запуске такси на базе автомобилей «Москвич» на Кубе

Собянин: Россия работает над проектом запуска такси на базе «Москвичей» на Кубе
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«Москвич»

Москва и Куба работают над проектом запуска такси на базе автомобилей «Москвич» в республике. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва продолжает сотрудничать с зарубежными странами… Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей «Москвич», — написал он.

4 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия передаст Кубе 50 машин марки «Москвич» для создания таксопарка в Гаване.

В конце марта РБК писал, что новый законопроект о локализации такси значительно усложнит ситуацию на рынке России. По данным издания, по баллам локализации (оценка количества элементов, произведенных в РФ) проходят только машины «АвтоВАЗа», а по пункту о специальных инвестиционных контрактах (СПИК) будут допущены лишь «Москвич» и «Моторинвест». По прогнозам Яндекс Такси, из-за нового закона тарифы на услуги перевозок вырастут на 25-27%, а в ряде городов рост — на 40–50%.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает главной проблемой законопроекта отсутствие стимулов для водителей и таксопарков переходить на отечественные автомобили.

Особенно тяжелой будет ситуация для Сибири и Дальнего Востока, где большинство самозанятых таксистов используют иностранные автомобили.

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» обвалились более драматично, чем у Lada.

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