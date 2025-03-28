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В России предупредили о дефиците такси из-за нового закона

РБК: закон о локализации такси приведет к опасной ситуации на авторынке РФ
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Новый законопроект о локализации такси значительно усложнит ситуацию на рынке России. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. По данным издания, по баллам локализации (оценка количества элементов, произведенных в РФ) проходят только машины «АвтоВАЗа», а по пункту о специальных инвестиционных контрактах (СПИК) будут допущены лишь «Москвич» и «Моторинвест».

«Пока никто не понимает, какие именно СПИКи, заключенные после 2025 года, будут допущены в такси. Есть вероятность, что это будет крайне ограниченное число участников, а все остальные автопроизводители не будут допущены до отрасли, даже если заключат контракт», — заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

По прогнозам Яндекс Такси, из-за нового закона тарифы на услуги перевозок вырастут на 25–27%, а в ряде городов рост — на 40–50%.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, считает главной проблемой законопроекта отсутствие стимулов для водителей и таксопарков переходить на отечественные автомобили.

Особенно тяжелой будет ситуация для Сибири и Дальнего Востока, где большинство самозанятых таксистов используют иностранные автомобили.

До этого сообщалось, что в России могут ужесточить требования к локализации автомобилей такси.

Разрешать к работе в такси планируется только автомобили, которые прошли оценку по уровню локализации и большая часть сборки которых была осуществлена на территории РФ или произведенные в рамках СПИК. Предполагается, что это требование начнет работать с 2033 года.

«Очередное регулирование отрасли, несомненно, опять приведет к очередному оттоку значительной части водителей в теневую экономику, так как уже локализованные автомобили (а это пока только «АвтоВАЗ») не устраивают таксистов по соотношению цена-качество», — прокомментировал законопроект председатель Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Ранее Минпромторг РФ увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт.

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