В правительстве РФ анонсировали передачу Кубе «Москвичей»

Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для создания таксопарка в Гаване. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшей перспективе в Гаване будет реализован «проект по организации таксопарка», для чего Россия намерена передать кубинской стороне 50 «Москвичей».

«Необходимые решения по финансированию проекта уже приняты», — сказал Чернышенко на пленарном заседании 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

3 апреля Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом. Помимо участия в заседании комиссии у вице-премьера запланирована встреча с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Также Чернышенко посетит исторические комплексы в Сантьяго-де-Куба, в том числе место захоронения главнокомандующего Фиделя Кастро и национальных Героев Кубы на Кладбище Санта-Ифигения.

В ноябре Чернышенко говорил, что до конца 2024 года «Москвич» отправит 50 своих кроссоверов на Кубу. По его словам, автомобили станут частью местного таксопарка, предоставляя кубинцам современное транспортное средство в условиях дефицита. Куба известна своими машинами американского производства 1950-х годов, которые остались в карибской стране еще со времен, когда туда ездила американская элита, поэтому местные жители до си пор используют эти автомобили. Во времена СССР «Москвичи» также поставлялись на остров Свободы.

Ранее Чернышенко заявил, что Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма.