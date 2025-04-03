Продажи «Москвича» обвалились более драматично, чем у Lada

В России в марте 2025 года было продано 1,2 тыс. автомобилей «Москвич», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«По результатам марта было продано 1,2 тыс. автомобилей «Москвич». Продажи марки за первый квартал 2025 года составили 3,4 тыс. автомобилей», — отметили в пресс-службе.

До этого аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на «Москвич» сообщал, что продажи марки в марте 2024 года составили почти 3 тыс. автомобилей. Таким образом, продажи снизились в 2,5 раза.

По данным автопроизводителя, «Москвич» в I квартале сохранил долю рынка на уровне 2024 года, несмотря на снижение продаж легковых автомобилей на 25%.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

Кроме того, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о «драматическом падении» продаж автомобилей в России на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами. В марте 2025 года «АвтоВАЗ» реализовал 28,7 тыс. автомобилей, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Ранее сообщалось, что Toyota может вернуть поставки автомобилей в Россию.