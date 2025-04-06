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Следователи задержали жителя Алтая, который забросал полицейских самодельной взрывчаткой

СК: забросавшего полицейских самодельной взрывчаткой жителя Алтая задержали

В Алтайском крае задержали местного жителя, который забросал полицейских самодельной взрывчаткой. Об этом сообщили в СУСК по региону.

По данным ведомства, инцидент случился 5 апреля в селе Бочкари Целинного района, где 45-летний местный житель поссорился с односельчанином и стал стрелять в него из самодельного огнестрельного оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались остановить злоумышленника, но тот начал сопротивляться и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества. Мужчину задержали.

На злоумышленника завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следователи изучают место происшествия, а также обыскивают жилище мужчины.

До этого полицейские задержали в городе Артеме Приморского края мужчину за стрельбу из автомата в воздух. Во время мониторинга социальных сетей внимание правоохранителей привлекла видеозапись, на которой неизвестный стреляет из автомата. Сотрудники МВД установили личность подозреваемого.

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.

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